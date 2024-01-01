В III квартале этого года спрос на новостройки в Перми сократился на 4% Средняя стоимость квартиры в краевой столице составила 6,7 млн рублей Поделиться Твитнуть



Константин Долгановский

Аналитики «Авито Недвижимости» подсчитали среднюю стоимость новостроек в российских городах и спрос на них у населения. По итогам III квартала в Перми спрос жильё в первичке вырос на 4%. Средняя стоимость квартиры в новостройках составила 6,7 млн руб.

При этом, если сравнивать цены в третьем квартале и втором, то в среднем по России предложение в новостройках выросло на 10%. Однако спрос сократился на 1%.

В то же время в 11 из 32 российских городов, которые были включены в исследование, спрос на квартиры в новостройках вырос. Сильнее всего цены поднялись в Красноярске (+66%), Новосибирске (+18%), Барнауле (+16%), Сочи (+12%), Омске, Кирове и Иркутске (по 9%).

По данным экспертов, по итогам квартала падение спроса не зафиксировано. На сегодняшний день жилищный вопрос остаётся острым. Россияне стараются его решить, невзирая на изменившиеся условия, отмечается в исследовании.

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