Елена Синица У жителя Прикамья изъяли иномарку из-за вождения в пьяном виде В результате по решению суда мужчине назначили 200 часов исправительных работ Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

В Прикамье судебные приставы изъяли иномарку в собственность государства у жителя из-за вождения в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по региону.

Уточняется, что мужчина уже был лишён водительских прав. Во время парковки во дворе его задержали сотрудники ДПС. Поводом для не совсем трезвой поездки стала просьба тёщи прикамца. После семейного празднования женщина рано утром попросила забрать от неё внуков. Супруги решили, что за руль сядет глава семейства, рассказал приставам мужчина.





В результате по решению суда у мужчины изъяли автомобиль, а также назначили 200 часов исправительных работ.





Иномарку передали в территориальное управление Росимущества для обращения в доход государства.

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