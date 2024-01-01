Алёна Бронникова Владелец «Пермского свинокомплекса» добивается банкротства краснокамского МУП Сумма взыскиваемой задолженности составляет почти 14 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В сентябре владелец «Пермского свинокомплекса» — АО «Агро-Альянс» обратился в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании краснокамского МУП «Гарант» несостоятельным. Согласно данным картотеки арбитражных дел, сумма задолженности составила 13,9 млн руб.

Заявление было принято 20 сентября. К рассмотрению дела приступят 17 октября.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на «Агро-Альянс», причиной обращения в суд стала просроченная задолженность МУП «Гарант» за поставку горячей воды для жителей п. Майский Краснокамского ГО. Сумма превысила 15 млн руб., ежемесячно она возрастает в пределах 600-750 тыс. руб. Руководство МУП отвечает, что не имеет возможности погасить долг и оплачивать текущие услуги.

«В рамках возбуждённого исполнительного производства за несколько прошедших месяцев в счёт погашения долга поступили денежные средства в размере лишь 25 тыс. руб. В связи с этим у АО "Агро-Альянс" отсутствует иная возможность получить свои денежные средства иначе, как через процедуру банкротства должника», — цитирует издание представителей истца.

АО «Агро-Альянс» было зарегистрировано в 2021 году в п. Майском Краснокамского ГО. Основной вид деятельности — разведение свиней. Директором в сентябре 2023 года стала Елена Гомызова. Уставный капитал — 100 тыс. руб. По данным сайта checko.ru, выручка предприятия за прошлый год составила 1,4 млрд руб., убыток — 116,4 млн руб.

Ресурсоснабжающая организация МУП «Гарант» зарегистрирована в 2018 году. Основной вид деятельности — производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными. Руководитель — Мария Раецкая. Уставный капитал составляет 486,5 тыс. руб. Выручка МУП в 2023 году составила 82,5 млн руб., убыток — 8,7 млн руб.

В отношении организации только в 2024 году в арбитраж поступило в целом 14 исков о взыскании задолженности за поставку газа, электроэнергии и пр., в том числе от ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», ПАО «Ростелеком», АО «ПТЖБ» и ПАО «Пермэнергосбыт». Два дела были прекращены по инициативе истца.

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