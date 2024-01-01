В Перми выросли цены на зимнюю резину Также подорожали услуги по переобувке шин в автосервисах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми с приходом минусовых температур увеличились очереди в автосервисы шиномонтажа. При этом стоимость услуг и самих шин значительно возросла.

По данным телеканала «Вести-Пермь», переобувка резины поднялась с 1300 до 1500 руб, а стоимость зимних шин увеличилась в среднем на 20%.

Отметим, сейчас выбросить использованные автомобильные шины и камеры нельзя. За это предусмотрены штрафы.

Также запрещено сжигать их, сбрасывать в водоёмы либо оставлять на контейнерных площадках, так как резиновые шины относятся к отходам IV класса опасности.

В Перми есть несколько специализированных организаций, куда автомобилисты могут сдать ненужные покрышки. Это «ЭкойлСевен» (ул. Причальная, 27), Ecotyres (ул. Волгоградская, 8/1) и управление вторичных ресурсов ПАО «Татнефть» (ул. Верхне-Муллинская, 120).

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