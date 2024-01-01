Зарина Ситдикова Пермский край поднялся на две строчки в рейтинге регионов по материальному благополучию За год регион прибавил более 10 баллов Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

Пермский край улучшил свою позицию в рейтинге регионов по материальному благополучию населения по итогам 2023 года. В ежегодном исследовании аналитиков РИА Новости Прикамье заняло 31-е место, тогда как по итогам 2022 года край был на 33-й строчке.

Для анализа эксперты Центра экономических исследований «РИА Рейтинг» использовали данные Росстата и Центрального Банка РФ. Итоговые баллы учитывали следующие показатели: отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг; среднемесячный объём вкладов (депозитов) и других привлечённых средств физических лиц (с учётом счетов эскроу) в банках на одного жителя. Кроме того, на показатель повлияли данные о доле населения с доходами ниже границы бедности; доле семей, которые могли купить квартиру в ипотеку и доле населения с доходами свыше 60 тыс. руб. в месяц.

В обновлённом рейтинге Пермский край получил 52,01 балла (+10,65 баллов к 2022 году).

Лидерами рейтинга благосостояния российских регионов по итогам 2023 года стали Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа. Замыкают список республики Карачаево-Черкесия, Тува и Ингушетия.

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