Зарина Ситдикова В Прикамье более чем в два раза вырастет число мест бытования народных промыслов В регионе расширится перечень округов, где занимаются развитием традиционных ремёсел Поделиться Твитнуть

Юрий Чернов

В Пермском крае обновится перечень мест традиционного бытования народных промыслов. Список из шести муниципальных образований дополнен ещё восьмью округами. На опубликованный проект соответствующего закона, разработанный региональным правительством, обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

По данным издания, в новый перечень войдут 14 муниципалитетов. Это Александровский, Бардымский, Кунгурский, Ординский, Коми-Пермяцкий, Суксунский, Уинский муниципальные округа, Ильинский, Чайковский, Чердынский, Чусовской городские округа, а также города Пермь, Березники и Соликамск. В этих территориях и населённых пунктах есть компании и предприниматели, занимающиеся производством изделий художественной керамики, ручным ткачеством и росписью. Помимо этого, в них открыты гончарные мастерские, центры обработки дерева и других материалов, трудятся народные мастера — хранители старинных технологий и традиций.

Согласно ранее действующему указу в перечень мест традиционного бытования промыслов входили только шесть муниципалитетов Пермского края. После утверждения нового списка округов, где занимаются развитием традиционных ремёсел, этот документ 2001 года будет признан утратившим силу.

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