Зарина Ситдикова Гандболисты «Пермских медведей» одержали победу над дебютантом Суперлиги Игра проходила на домашней арене соперника Поделиться Твитнуть

Гандбольный клуб «Пермские медведи» провёл игру с дебютантом Суперлиги — ГК «Воронеж». Встреча проходила на выезде. Матч завершился со счётом 31:38 (19:20).

Лучшим игроком в составе пермского клуба стал Денис Афонин. За почти 33 минуты, проведённых на площадке, он реализовал пять из семи своих бросков.

По мнению главного тренера пермяков Валентина Бузмакова, превзойти соперника удалось за счёт опыта.

«Мне кажется, чуть-чуть мы были физически посильнее. Потому что именно в концовке где-то были поспешные решения приняты у ребят "Воронежа". Соответственно где-то не успели вернуться, где-то, может быть, не такой сильный был бросок, и наши вратари успели сделать сейв — парировать», — прокомментировал итоги встречи Валентин Бузмаков.

После победы в Воронеже «Пермские медведи» поднялись на одну строчку в турнирной таблице OLIMPBET Суперлиги — Чемпионата России. Теперь «берлога» занимает восьмое место. В активе гандболистов из Перми — восемь очков.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.