Зарина Ситдикова В электробус в Перми попала стрела Власти ищут свидетелей инцидента Поделиться Твитнуть

Неизвестный расстрелял рейсовый электробус в Перми из лука или арбалета. В корпус машины попала стрела. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин.

По словам чиновника, 13 октября около 13:30–13:45 в районе перекрёстка улиц Соловьёва и Героев Хасана в электробус прилетела стрела. В результате происшествия никто не пострадал.

В городском дептрансе объявили о поиске прохожих, которые видели, что произошло.

«Если вы стали свидетелями этого происшествия или видели человека с оружием, сообщите, пожалуйста, нам об этом по телефону 212-18-91 или по адресу: dt@gorodperm.ru», — говорится в сообщении ведомства.

Анатолий Путин призвал горожан беречь общественный транспорт Перми и напомнил об административной и уголовной (в случае получения увечий кем бы то ни было) ответственности за порчу техники и остановок.

«Ну и, конечно, кто-то не дождётся своего рейса, ведь транспорт уйдёт в парк для проведения техобслуживания. А на замену понадобится время», — добавил начальник дептранса.

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