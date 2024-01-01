На трассе Пермь — Екатеринбург после столкновения с грузовиком погиб водитель ВАЗа Он ехал без прав на летней резине Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

Утром 12 октября на 283 км автодороги «Пермь-Екатеринбург» произошло смертельное ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2109 и грузовика. В результате аварии скончался 28-летний водитель легковушки. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

По предварительным данным, водитель ВАЗа, который ехал на большой скорости на летних шинах, не учёл дорожные и погодные условия. Из-за этого он потерял контроль над управлением автомобиля, и его занесло. От этого его машина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовым автомобилем «Вольво» в составе с полуприцепом. После аварии водитель ВАЗа скончался на месте от травм.

Как выяснилось, у мужчины не было водительских прав, а ранее его трижды привлекали к ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения, из них два раза по ст. 264 УК РФ (повторное управление автомобилем в нетрезвом виде).

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

Был ли он пьян в момент аварии, покажет химико-токсикологическое исследование.

По факту аварии проводится проверка.

В Госавтоинспекции призвали водителей строго соблюдать ПДД, выбирать безопасную скорость движения и категорически отказаться поездок на летней резине.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.