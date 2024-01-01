На трассе Пермь — Екатеринбург после столкновения с грузовиком погиб водитель ВАЗа
Он ехал без прав на летней резине
Утром 12 октября на 283 км автодороги «Пермь-Екатеринбург» произошло смертельное ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2109 и грузовика. В результате аварии скончался 28-летний водитель легковушки. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
По предварительным данным, водитель ВАЗа, который ехал на большой скорости на летних шинах, не учёл дорожные и погодные условия. Из-за этого он потерял контроль над управлением автомобиля, и его занесло. От этого его машина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовым автомобилем «Вольво» в составе с полуприцепом. После аварии водитель ВАЗа скончался на месте от травм.
Как выяснилось, у мужчины не было водительских прав, а ранее его трижды привлекали к ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения, из них два раза по ст. 264 УК РФ (повторное управление автомобилем в нетрезвом виде).
Был ли он пьян в момент аварии, покажет химико-токсикологическое исследование.
По факту аварии проводится проверка.
В Госавтоинспекции призвали водителей строго соблюдать ПДД, выбирать безопасную скорость движения и категорически отказаться поездок на летней резине.
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