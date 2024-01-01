В Перми женщина смогла добиться ежемесячных выплат на ребёнка только после обращения в прокуратуру Ведомство подало иск в суд на отдел фонда соцстрахования Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Перми провела проверку после обращения жительницы краевого центра о нарушении её прав на получение мер соцподдержки. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Как установили в ведомстве, пермячка обратилась в отделение фонда соцстрахования РФ по Пермскому краю, чтобы получить пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка. Однако чиновники отказали ей в связи с тем, что у неё был доход в виде процента по вкладу, который превышал величину прожиточного минимума.

При этом в отделе соцстраха не учли, что вклад был закрыт за 8 месяцев до обращения за пособием. Поэтому отказ в назначении социальных выплат в прокуратуре посчитали незаконным.

После проверки прокурор обратился с иском в суд и потребовал обязать отделение фонда назначить женщине ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка на сумму свыше 50 тыс. руб.

Свердловский районный суд Перми удовлетворил эти требования. Исполнение судебного акта проконтролирует прокуратура.

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