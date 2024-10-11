Пермский учёный Циберкин дал прогноз, когда ждать следующее северное сияние В эти дни на территории России можно было наблюдать сильнейшие вспышки Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Все жители России 10-11 октября делились в соцсетях снимками северного сияния, которое фиксировали не только в Прикамье, но и в широтах вплоть до Крыма.

«Солнце сейчас находится практически в максимуме своей активности. Поэтому на его поверхности часто происходят вспышки, которые сопровождаются выбросами солнечного вещества в космическое пространство, и иногда эти выбросы «зацепляют» Землю. Облака элементарных частиц, которые несёт с собой выброс, закручиваются в магнитном поле нашей планеты и сосредотачиваются ближе к полюсам, где «бомбардируют» атмосферу и вызывают свечение, которое мы видим как полярное сияние. При очень мощных вспышках оно распространяется далеко от полюсов, как это случилось, например, в ночь на 11 октября 2024 года», — объясняет кандидат физико-математических наук, доцент кафедры теоретической физики Пермского университета Кирилл Циберкин.

В ближайшие дни, по его словам, ждать аврору не стоит, ведь новые вспышки на Солнце пока не фиксировались. Однако, по мнению учёного, у Солнца в ближайший год-два ещё продолжится период высокой активности. По его словам, активность Солнца меняется с периодом в 11—12 лет (прежде очень яркие сияния можно было наблюдать в 2012—2014 годах). Поэтому можно ещё ожидать достаточно частые яркие вспышки, сильные магнитные бури и полярное сияние в 2024-2025 годах.

Он советует, если есть прогноз о возможности сияния, то наблюдать его нужно в северной стороне неба, желательно подальше от города.

Световое шоу, которое удалось застать вчера даже в центре Перми, бывает, по его словам, весьма редко — совпали высокая мощность вспышки и направление выброса точно на Землю.

В Перми «искать» северное сияние нужно на севере, определить созвездие Малой медведицы и смотреть ниже его.

Для съёмки необходимо настроить камеру на длинную выдержку, будет достаточно 1—2 секунд.

Где можно следить за прогнозами?

На сайтах геофизических институтов и магнитных обсерваторий (например, ИЗМИРАН, обсерватория в Кируне). А наблюдать небо в реальном времени, например, на камерах проекта STARVISOR.



Ранее «Новый компаньон» размещал фото северного сияния в Прикамье.





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