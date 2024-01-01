В Перми упал спрос на жильё в новостройках Эксперты популярного сервиса объявлений подвели итоги на рынке первичного жилья в России за третий квартал Поделиться Твитнуть

Средняя стоимость квартиры в новостройках Перми составила 6,7 млн рублей. Об этом сообщают аналитики «Авито Недвижимости».

Если сравнивать третий квартал со вторым, то в среднем по стране предложение в новостройках выросло на 10%. Спрос же на первичное жилье по России сократился на 1%, однако вырос, по данным экспертов, интерес к квартирам с четырьмя комнатами и более (+28%) и трёхкомнатным квартирам (+8%).

Интерес к объектам в новостройках увеличился в 11 из 32 городов, по которым проводилось исследование. Среди них Красноярск, Новосибирск, Барнаул, Сочи, Омск, Киров и Иркутск. В Перми спрос сократился на 4%.

Средние цены на квартиры в новостройках почти не изменились.

Увеличилось предложение на студии. Цена на студии в новостройках за этот квартал не изменилась и составила в среднем 5,3 млн рублей. По сравнению со II кварталом 2024 года такие объекты стали доступнее в Перми(-1% ). Однако сократилось в Перми на 4% предложение на однушки. Предложение на двухкомнатные квартиры в Перми выросло на 6%, на трёхкомнатные увеличилось на 5%.

«Третий квартал стал первым после окончания программы массовой льготной ипотеки, которая распространялась на покупку нового жилья и завершилась в конце июня. На этом фоне в июле мы наблюдали локальный минимум спроса, а в августе и сентябре увидели небольшое оживление. В результате, по итогам квартала падения спроса мы не наблюдаем. Жилищный вопрос из жизни россиян никуда не делся, поэтому люди стараются решить его в изменившихся новых условиях. Покупатели адаптируются к действующим адресным программам, а также инструментам стимулирования спроса, которые применяют застройщики, в том числе траншевой ипотеке. Однако стоит отметить, что показатели спроса все еще значительно отстают от значений, зафиксированных по итогам третьего квартала прошлого года», — прокомментировал Дмитрий Алексеев, управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости».









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