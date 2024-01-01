В Яндекс Go прокомментировали повышение тарифов на такси в Перми В компании утверждают, что «средний чек на поездки изменился всего на 1-2%» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пресс-службе сервиса Яндекс Go прокомментировали ситуацию с тарифами на услуги такси в Перми. Как пояснили «Новому компаньону», тарифы зависят от комплекса факторов, которые отличаются от региона к региону, — решение о корректировке принимается отдельно для каждого города.

«Это позволяет партнёрам-таксопаркам частично компенсировать быстрый рост цен на обслуживание автомобилей и их содержание, а также привлекать на линию больше водителей в условиях их острой нехватки», — рассказали в пресс-службе.

В то же время в компании отметили, что тарифы корректируются таким образом, «чтобы сервис по-прежнему оставался доступен широкой аудитории пассажиров». Как утверждают представители Яндекс Go, средний чек на поездки в такси в Перми изменился всего на 1-2%.

На сегодняшний день минимальная стоимость поездки эконом-класса (включено 3 минуты и 1 км) составляет 95 руб. Бесплатное ожидание — 2 минуты, платное — не более 8 руб. за минуту. Далее по городу взимается не более 13 руб. за 1 км / 7 руб. за 1 минуту.

В начале этой недели местные СМИ со ссылкой на водителей такси «Яндекс» сообщили, что компания повысила тарифы на перевозку пассажиров. Отмечалось, что стоимость подачи машины по тарифу «эконом» выросла на 6 руб. и составила 95 руб., а минута в пути стала стоить 7 руб. Минимальная стоимость поездки при выбранном тарифе «Комфорт Плюс» выросла на 4,48 руб. и достигла 133 руб. Тариф «Бизнес» вырос с 10 до 12 руб.

Интересно, что в Прикамье средний чек поездки на такси летом этого года составил 487 руб., что на 13% выше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество заказов выросло на 6%. Такие данные приводил аналитический центр «Чек Индекс».

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