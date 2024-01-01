Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Фестиваль театров малых городов Пермского края пройдёт в конце ноября Площадкой для фестиваля «Камский» будет театр в Чайковском Поделиться Твитнуть

Фото: Дмитрий Енцов

С 27 ноября по 2 декабря в Чайковском, на площадке Театра драмы и комедии пройдёт шестой фестиваль театров малых городов Прикамья «Камский» (16+).

Как пояснила директор АНО «Агентство новых технологий» Марина Илюхина, в фестивале принимают участие театры, которые получают субсидии на постановки по федеральной программе «Культура малой родины».

В программе фестиваля, кроме показа спектаклей, три лаборатории. Под руководством драматурга и театрального критика Александра Вислова пройдёт творческая лаборатория, в рамках которой постановочные группы, состоящие из актёров разных театров, будут работать над эскизами спектаклей. Результат прошлогодней лаборатории — спектакль Березниковского драматического театра «Ариадна» (16+) по пьесе Марины Цветаевой — смогут увидеть зрители «Камского». Эскизы, созданные на лаборатории нынешнего года, будут показаны на закрытии фестиваля.

Ещё одна лаборатория будет посвящена театральному менеджменту, а третья лаборатория будет зрительской и сосредоточится на сообществе театралов Чайковского.

На фестивале будет работать команда критиков во главе с Татьяной Тихоновец, и показ каждого спектакля будет сопровождаться его обсуждением.

Спектакль открытия будет гостевым: театр «Парафраз» (Глазов) покажет «Алло, мама…» (16+) по пьесе Евгения Шварца в постановке Дамира Салимзянова.

Куратор фестиваля — театральный менеджер Марина Зорина.

«Камский» — фестиваль-путешественник: каждый год он проводится в одном из театральных городов Прикамья, однако, по задумке «Агентства новых технологий», со следующего года площадками фестиваля станут города Пермского края, в которых нет собственных театров, поскольку основная цель фестиваля — показать постановки театров малых городов максимально широкому кругу зрителей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.