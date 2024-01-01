Зарина Ситдикова Порядка 67% молодёжи Прикамья пользуются возможностями Пушкинской карты Они бесплатно посещают театры, музеи, выставки, концерты и киносеансы Поделиться Твитнуть

В Пермском крае около 67% молодых людей оформили Пушкинскую карту, которую регулярно используют для того чтобы бесплатно посещать культурные мероприятия. Об этом сообщает региональный минкульт.

По данным ведомства, всего в Прикамье выдано 169 972 Пушкинских карт. При этом ещё треть молодых людей не воспользовалась возможностью получить от государства средства на оплату билетов в кино, театр, музей, на выставку, концерт или мастер-класс.

Как обратила внимание министр культуры региона Алла Платонова на встрече правления Совета муниципальных образований Пермского края, у проекта есть точки роста, поскольку всего в Прикамье проживает почти 254 тыс. молодых людей.

В минкульте уточнили, что за девять месяцев 2024 года в топ-10 самых популярных учреждений культуры края у пользователей Пушкинских карт вошли Театр-Театр, театр «У Моста», театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермский краеведческий музей, культурно-деловой центр Кудымкара, центр досуга «Нагорный» и Центр культуры и досуга в Кунгуре, Лысьвенский культурно-деловой центр, Городской дворец досуга и творчества в Верещагино и Пермская синематека.

Среди муниципальных образований Прикамья в реализации программы лидируют Пермь, Чайковский, Березники, Кудымкар, Кунгур, Соликамск, Лысьва, Чусовой и Чернушка и Верещагино.

Напомним, программа «Пушкинская карта» была запущена в России в сентябре 2021 года по решению президента. Она входит в национальный проект «Культура». Участвовать в программе могут все граждане страны от 14 до 22 лет. На балансе каждой персональной карты есть пять тыс. руб. рублей, которые можно потратить на посещение учреждений культуры. Подробная афиша мероприятий опубликована на портале Культура.рф и постоянно пополняется.

Согласно данным, озвученным на первой церемонии награждения «Пушкинская карта. Премия», сейчас в проекте участвуют почти 12 тыс. организаций. Карту оформили 10,6 млн человек, то есть 75% аудитории. Благодаря программе они приобрели уже 72 млн билетов.

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