В этом году акция «Возвращение имён» пройдёт в онлайн-формате Акция памяти жертв политических репрессий состоится в конце октября Поделиться Твитнуть

Акция "Возвращение имён"

Тася Нафигина

Ежегодная акция «Возвращение имён», которая проходит накануне Дня памяти жертв политических репрессий (30 октября), в этом году пройдёт в онлайн-формате 29 октября. Об этом сообщили представители инициативной гражданской группы.

В ходе события будут зачитываются имена погибших во времена Большого террора (1937-1938 гг), а затем официально реабилитированных. Проводить акцию начали в Москве, затем эта традиция распространилась по всей России.

В ходе акции зачитываются фамилия, имя, отчество жертвы, профессия, дата расстрела и возраст человека на момент казни.

«Возвращение имён» — это многолетняя гражданская акция, которая зародилась в Москве, а после быстро распространилась по всей России и за рубежом. Во время её проведения публично зачитываются имена людей, которые были расстреляны НКВД в 1937-1938 годах и позднее официально реабилитированных советским и российским государством.

Все, кто хочет принять участие в акции, могут написать запрос на электронный адрес returningnames.perm@gmail.com. В ответ пришлют список из пяти имён жертв террора. Нужно будет записать свой видеоролик с чтением этих имён, а после отправить его в ответном письме на этот же адрес до 27 октября. А 29 октября смонтированную версию общего ролика опубликуют в соцсетях.

В Перми «Возвращение имён» будет проходить в 14-ый раз и прозвучат новые имена. «Пермский» список включает 7474 имени. На сегодняшний день публично было озвучено более 5,5 тыс. из них.

Онлайн-формат начали использовать с 2020 года, когда случилась пандемия коронавируса.

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