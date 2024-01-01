В Пермском крае осуждённый исправительной колонии сыграл свадьбу Церемония прошла в ЗАГС Соликамска Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Осуждённый пермской исправительной колонии сыграл свадьбу с сотрудницей березниковского завода. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН, церемония состоялась в ЗАГС Соликамска.

«Молодожёны познакомились в сентябре 2023 года, когда Илья устроился работать по распределению на одном из заводов Березников, где Елена работает специалистом по подбору персонала. По словам жениха, это была любовь с первого взгляда», — рассказали в ведомстве.

По словам молодой пары, их не пугает дальнейшая разлука, и они готовы преодолевать все трудности. Разница в возрасте между осуждённым и его женой составляет 13 лет.

Ранее Илья отбывал наказание в исправительной колонии №1, где отбыл две трети срока. Затем его перевели в колонию-поселение при ИК-1 как положительно характеризующегося, и он устроился на работу в качестве подсобного рабочего. Срок исполнения наказания заканчивается в 2030 году.

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