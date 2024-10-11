Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Лауреатом премии «Ясная поляна» стал писатель – выходец из Перми Леонид Юзефович анонсировал выход сборника стихов Поделиться Твитнуть

Леонид Юзефович

Константин Долгановский

На сцене Большого театра в Москве 10 октября состоялась церемония награждения лауреатов 22-го сезона литературной премии «Ясная Поляна», учрежденной музеем-усадьбой Л. Н. Толстого и компанией Samsung Electronics.

В главной номинации — «Современная русская проза» — лауреатом стал Леонид Юзефович с романом «Поход на Бар-Хото» (16 +). Леонид Юзефович рос, учился и начинал свою литературную деятельность в Перми, часто бывает в городе и неоднократно становился собеседником «Нового компаньона». Сейчас Леонид Юзефович является самым «премированным» русским писателем: он стал первым в истории лауреатом премии «Национальный бестселлер» и трижды получал самую большую литературную премию в стране — «Большую книгу».

Роман «Поход на Бар-Хото» вышел в 2023 году в издательстве АСТ совместно с «Редакцией Елены Шубиной». Его герой — ссыльный питерский востоковед, в своих записках вспоминающий о том, как в год начала Первой мировой войны он вместе с бригадой монгольского войска отправился освобождать удерживаемую китайцами крепость.

По случаю вручения премии «Ясная поляна» Юзефович дал интервью председателю жюри премии Павлу Басинскому, в котором, в частности, сообщил о том, что у него готовится к выходу сборник стихов, а также о том, что он раздумывает над написанием воспоминаний о своей пермской юности.

Литературная премия «Ясная Поляна» присуждается с 2003 года писателям, произведения которых наследуют традиции классической литературы. Совокупный призовой фонд премии составляет 6,7 млн руб.

Лауреатами премии в 2024 году стали:

Леонид Юзефович за повесть «Поход на Бар-Хото» (номинация «Современная русская проза»);

Ким Чухе за роман «Звери малой земли» и Кирилл Батыгин за перевод романа на русский язык (номинация «Иностранная литература»);

Артем Роганов за роман «Как слышно» (номинация «Молодость»);

Сергей Кумыш за перевод романа «Сны Поездов» Дениса Джонсона на русский язык (номинация «Пропущенные шедевры»);

Владимир Ермаков за беззаветную преданность литературному творчеству, тонкий поэтический вкус, проникновенное осмысление глубинной русской жизни и поиск новых художественных форм философского романа (номинации «Личность»).

Обладательницей специального приза Samsung «Выбор читателей» стала Наталья Илишкина с книгой «Улан Далай», набравшей 48% голосов в интернет-голосовании на сайте премии.

Памятный приз и внеконкурсное место в Школу литературной критики в 2025 году за рецензию «Урга — территория жестокости» на роман Леонида Юзефовича «Поход на Бар-Хото» получил Егор Шувалов.

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