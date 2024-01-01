Елена Синица С начала года таможенную границу в аэропорту Перми пересекли 150,4 тысячи человек За это время был совершён 771 пассажирский международный рейс Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За девять месяцев 2024 года таможенную границу в международном аэропорту Перми пересекли 150 404 человека, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит пресс-служба Пермской таможни.

За это время был совершён 771 пассажирский международный рейс. Это на 8% меньше, чем за такой же период 2023 года (839 рейсов). Однако уменьшение количества рейсов не привело к снижению пассажиропотока, отмечают в ведомстве. Основными направлениями в 2024 году, как и в 2023-м, стали Турция, Таиланд, Египет, ОАЭ, Азербайджан и Узбекистан.

Что касается административных нарушений, их стало меньше — заведено 224 дела (в 2023 году — 255). Так, зафиксировано 154 факта перемещения товаров, подпадающих под запреты и ограничения (в частности, продукты питания, подпадающие под ветеринарный контроль), 40 фактов превышения норм ввоза табачных изделий, 9 фактов ввоза алкогольной продукции.

Кроме этого, было 10 фактов незаконного перемещения наличных денежных средств и два факта перемещения оружия.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.