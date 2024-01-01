Зарина Ситдикова Грядущей зимой расчищать от снега улицы Перми будет больше техники В межсезонье подрядчики купили дополнительно 83 машины Поделиться Твитнуть

Предстоящей зимой на улицы Перми выйдет на 83 единицы снегоуборочной техники больше, чем в прошлом году. Об этом в своём telegram-канале сообщил глава города Эдуард Соснин.

Накануне первых больших снегопадов мэр проверил готовность парка снегоуборочной техники к зимнему сезону.

По словам Эдуарда Соснина, в содержании территории города будет задействовано 345 единиц спецтехники. Среди них тракторы, самосвалы, погрузчики, комбинированные дорожные машины, роторные очистители и лаповые погрузчики, а также 86 единиц малой техники для уборки тротуаров, пешеходных дорожек и других объектов инфраструктуры.

Глава Перми подчеркнул, что увеличение автопарка стало возможным благодаря выделению дополнительных средств в бюджете на сферу дорожного хозяйства.

«Готовность всей техники составляет 100%, в том числе часть из машин новые... Убедился, что работы по подготовке к зимнему периоду содержания дорог в Перми идут по плану», — заключил градоначальник.

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