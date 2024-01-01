Зарина Ситдикова Проект с участием пермского музыканта номинирован на премию Grammy Сборник с его композициями выдвинут на звание «Лучшего нью-эйдж-альбома» Поделиться Твитнуть

Проект с участием пермского музыканта Александра Маслова, известного широкой публике под псевдонимом Antent, попал в лонг-лист премии Grammy. Об этом сообщается в telegram-канале «Пермь-300. Всё реально!».

В голосовании на звание «Лучшего нью-эйдж-альбома» престижной музыкальной награды участвует альбом Midnight Journey (12+), который Александр Маслов создал совместно с тамбовским музыкантом Дмитрием Волынкиным (Øneheart) и продюсером из Санкт-Петербурга Константином Корсаковым (Dean Korso). Сборник состоит из семи дополняющих друг друга треков, вдохновлённых путешествиями авторов по северу.

На своей странице ВКонтакте пермский музыкант призвал подписчиков послушать музыкальные композиции из альбома и поддержать проект.

«Мы очень долго ждали этого момента, чтобы сообщить вам, что наш совместный альбом с Øneheart и Dean Korso Midnight Journey участвует в голосовании на номинацию Grammy. Самое время послушать релиз и поддержать его максимально!» — сообщил Александр Маслов.

Премия Grammy пройдёт в Лос-Анджелесе в феврале 2025 года. Шорт-лист номинантов станет известен 8 ноября.

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