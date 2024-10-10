Зарина Ситдикова В центре Перми образовались 8-балльные пробки Из-за дорожных заторов автобусы задерживаются более чем на 15 минут Поделиться Твитнуть

К 18:00 10 октября на дорогах в центральной части Перми образовались 8-балльные заторы. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Карты».

Особенно напряжённая ситуация наблюдается на ул. Попова, участках ул. Ленина (от Комсомольского проспекта до ул. Попова), ул. Монастырской (от Комсомольского проспекта до ул. Попова), ул. Пушкина (от ул. Островского до Комсомольского проспекта), на шоссе Космонавтов — от площади у Центрального рынка до ул. Плеханова и от Гознака до ул. Плеханова.

Затор образовался также на Коммунальном мосту. Вероятной причиной могло стать ДТП, которое, судя по данным сервиса, случилось на чётной стороне ул. Спешилова перед перекрёстком с ул. Борцов Революции.

Остальные улицы центра Перми «окрашены в жёлтый».

По информации городского дептранса, из-за пробок отставание ряда маршрутов общественного транспорта составляет более 15 минут.

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