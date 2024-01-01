Пермяки массово жалуются на работу общественного транспорта в Кондратово В минстрансе объясняют проблему острой нехваткой водителей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жители Кондратово возмутились графиком работы общественного транспорта на маршрутах №106 и №120. Люди ждут транспорт на остановке иногда более полутора часов. По словам жителей, автобусы либо сильно отстают от расписания, либо просто проезжают мимо, не останавливаясь. И такая ситуация продолжается уже несколько месяцев, сообщается в группе "Кондратово" Вконтакте.

Один из последних случаев произошёл 10 октября утром. Люди не могли дождаться автобусов № 106 и 120, а когда приехал автобус №748, то пассажиры в него просто не влезли.

В пресс-службе краевого минтранса «Новому компаньону» пояснили, что отставание от графика связано с отсутствием необходимого количества водителей.

«10 октября по маршруту №106 рейс в 06:56 не был выполнен перевозчиком по причине острой нехватки водительского состава, а рейс с отправлением из Кондратово в 7:01 выполнен с опозданием графика в связи с ДТП на перекрестке ул. Плеханова и шоссе Космонавтов», — рассказали в ведомстве.

В ведомстве также отметили, что за невыполнение рейсов к перевозчику будут применены штрафные санкции.

В конце сентября жители населённого пункта писали в соцсетях, что при таком графике общественного транспорта невозможно планировать свой путь на работу. Они жаловались, что опаздывают на работу и учебу.

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