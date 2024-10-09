Детского врача из Перми наградили Всероссийской премией Юрий Курносов входит в число лучших детских врачей России Поделиться Твитнуть

Детский врач Юрий Курносов стал одним из шести победителей Всероссийской премии «Первые лица». Церемония награждения прошла в Москве.

«Меня оценивали эксперты, доктора медицинских наук, по чьим учебникам я учился. Безусловно, для меня это честь — стать одним из лауреатов премии», — признался Юрий Курносов.

Юрий Владимирович работает завотделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи пермской Краевой детской клинической больницы.

«Первые лица» — это единственная премия в стране, где награждают тех, кто внёс большой вклад в развитие перинатальной медицины страны.

Всего на конкурс поступило 56 заявок, из них выбрали 28 номинантов. А премии были удостоены шесть врачей.

Пять лет назад, в 2019 году, Юрий Курносов был признан лучшим детским врачом в России в номинации «Врач-педиатр, анестезиолог-реаниматолог».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.