«Т Плюс» подала отопление для 99,7% многоквартирных домов Перми Поделиться Твитнуть

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Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» подали отопление в 5414 многоквартирных домов Перми. Этот показатель составляет 99,7% от общего числа таких объектов, за теплоснабжение которых отвечают энергетики. К теплу под контролем специалистов Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» подключены все объекты бюджетной сферы — детские сады, школы, поликлиники, больницы. Батареи греют в большинстве зданий вузов, лицеев и колледжей, а также домах культуры.

Жилищным управляющим организациям — УК/ТСЖ — рекомендовано проверить работу внутридомовых коммуникаций для приёма и распределения тепла. На старте отопительного сезона требуется тщательная регулировка стояков и наладка циркуляции в зданиях для эффективной работы внутридомовых систем отопления и нагрева помещений.

«Ввиду прогнозируемого похолодания все теплосетевые объекты в краевой столице переводятся на зимний режим работы. В зоне своей ответственности — до ввода в здания — энергетики контролируют нормативную подачу теплоносителя. На комфорт в квартирах напрямую влияет, как обслуживаются внутридомовые сети, за что отвечают управляющие организации», — отметил технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Отопительному сезону 2024/25 в Перми предшествовала тщательная подготовка. Для надёжного теплоснабжения проведены плановые ремонты на 4 ТЭЦ, выполнена проверка 2056 км тепловых сетей, подготовлено оборудование 27 малых котельных, 10 насосных станций и 418 центральных тепловых пунктов.

Энергетики «Т Плюс» провели монтаж порядка 24 км новых тепломагистралей в Перми. Наибольшие объёмы перекладок реализованы в микрорайоне Закамск — свыше 8 км трубопроводов. Современные трубопроводы появились на улицах Газеты «Звезда», Мира, 9 Мая, Адмирала Ушакова, Волгодонской, Новоржевской, Пихтовой и др.

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