Алёна Бронникова Пермяка наградили медалью «За храбрость» II степени за заслуги на СВО Анатолий Шартогашев возглавил одно из подразделений транспортного колледжа Поделиться Твитнуть

Президент РФ наградил пермяка Анатолия Шартогашева медалью «За храбрость» II степени за проявленное мужество на спецоперации. Об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«Анатолий Анатольевич Шартогашев два года назад ушёл добровольцем, и всё это время доблестно выполнял свой воинский долг в батальоне БАРС, был надёжным товарищем в бою. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении гражданского долга, указом президента России наш земляк награждён медалью "За храбрость" II степени», — рассказал глава региона.

Получив ранение, военнослужащий вернулся домой, прошёл реабилитацию и трудоустроился в сфере образования. По словам губернатора, в этом году Шартогашев возглавил одно из структурных подразделений Пермского колледжа транспорта и сервиса, курирует, в том числе, направление патриотического воспитания студентов.

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