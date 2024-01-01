Зарина Ситдикова В Пермском крае досрочно отремонтирован участок автодороги Ильинский—Чёрмоз Работы на объекте планировалось завершить в следующем году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае на год раньше запланированного срока завершился ремонт участка автодороги Ильинский—Чёрмоз. Об этом сообщает региональное министерство транспорта.

По данным ведомства, работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Ремонт на участке протяжённостью 5 км выполнило АО «Уралмостострой». Подрядная организация уложила верхний слой асфальтобетонного покрытия, нанесла разметку. Для обеспечения безопасных условий движения транспорта на отремонтированном участке были установлены новые дорожные знаки.

Помимо этого, подрядчик обновил посадочные площадки на автобусных остановках в д. Посёр.

«Завершение всех работ на данном объекте не только улучшило транспортную доступность для жителей региона, но и повысило комфорт и безопасность движения по важному маршруту», — отметили в минтрансе.

В ведомстве уточнили, что на выполнение работ было отведено два года, однако завершить ремонт и сдать участок в эксплуатацию удалось раньше запланированного срока — не в 2025 году, а уже в текущем.

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