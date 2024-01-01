В Перми из-за ОРВИ начали закрывать классы в школах и группы в детсадах Количество заболевших превысило 20% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сегодняшний день закрыты 3 класса пермских школ и 4 группы в детсадах, подведомственных департаменту образования администрации. Занятия прекращены в связи с тем, что более 20% детей заболели ОРВИ. Об этом «Новому компаньону» рассказали в пресс-службе администрации Перми.

«Решение о закрытии класса/группы принимает образовательное учреждение самостоятельно, если отсутствует 20% и более учащихся по причине суммарной заболеваемости», — отметили в мэрии.

Как правило, классы в школах и группы в детсадах закрывают на 7 дней. При этом образовательный процесс проходит с использованием электронных образовательных ресурсов. Но это касается лишь здоровых детей, которые сидят дома во время закрытия класса.

Для профилактики в образовательных учреждениях проводят противоэпидемические мероприятия. Это «утренний фильтр», соблюдение дезинфекционного режима, регулярное проветривание помещений, отмена массовых культурных и спортивных мероприятий.

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