В Прикамье нашли пропавшего на этой неделе 17-летнего подростка Юноша ушёл из дома накануне своего дня рождения Поделиться Твитнуть

В Березниках закончены поиски 17-летнего юноши, который ушёл из дома в начале этой недели и пропал. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на поисковый отряд «Регион 59».

Мальчик исчез 7 октября в 15:00 после того, как вышел из дома. Волонтёры рассказали о прекращении поисков поздно вечером 9 октября.

«Найден! Жив!» — написали они в соцсетях, не сообщив, где его нашли и при каких обстоятельствах.

Напомним, в ориентировке, распространённой волонтёрами, говорилось, что на вид ему 18-19 лет, рост 182 см. У него спортивное телосложение, голубые глаза и короткие волосы. На нём было чёрное худи с капюшоном, спортивные штаны со светоотражающими вставками серого цвета от колена, чёрные кроссовки. При себе была чёрная сумка с логотипом Nike.

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