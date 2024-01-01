На Петербургском газовом форуме Дмитрий Махонин представил результаты сотрудничества с ПАО «Газпром» Эта компания остаётся в Прикамье лидером по объёмам заказа в рамках промкооперации Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в совещании по вопросам технологического развития ПАО «Газпром». Это событие состоялось в рамках 13-го Петербургского Международного газового форума. Глава Прикамья представил опыт развития промышленной кооперации региона и результаты сотрудничества с компаниями холдинга. Об Дмитрий Махонин сообщил в своём телеграм-канале.

По словам губернатора, уже более 30 лет компанию «Газпром» и наш регион связывают партнёрские отношения, и на сегодняшний день холдинг является головным заказчиком и стратегическим партнёром для целого ряда отраслей прикамской промышленности.

В рамках промышленной кооперации предприятия региона выполняют заказы 47 российских и зарубежных холдингов. Объём контрактации с крупнейшими заказчиками за последние 5 лет составляет более 600 млрд руб. Лидером по объёму заказов остаётся «Газпром». В денежном выражении это 95 млрд руб. (16% совокупного объёма контрактации среди всех заказчиков).

Проекты в рамках кооперации сосредоточены в нефтегазовом и энергетическом машиностроении, ТЭК, химии и нефтехимии, металлургии. То есть в тех отраслях, которые вносят наибольший вклад в экономику Пермского края.

С 2022 года в промкооперацию вовлечены Пермский научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное недропользование» и ведущие университеты Прикамья. Благодаря этому ведётся работа по совместным научным разработкам, что позволяет ориентироваться на создание конкретных технологических решений под нужды предприятий. Это способствует более эффективной работе по достижению технологического лидерства — задача, которую поставил президент России Владимир Путин.

Помимо этого, развитию промкооперации способствует налаживание взаимодействия с зарубежными партнёрами из дружественных стран. Сотрудничество выстраивается в рамках взаимных бизнес-миссий и благодаря участию в промышленных выставках и форумах. Для этого создан Портал промышленной кооперации, где компании, заинтересованные в сотрудничестве, могут познакомиться с каталогом. На Портале размещено более 3 тыс. видов продукции.

По словам губернатора, в последние годы за счёт сотрудничества с «Газпром» в Пермском крае удалось значительно нарастить темпы строительства газовой инфраструктуры. В Прикамье сейчас 55 межпоселковых газопроводов. Объекты возводятся даже в Красновишерском и Чердынском округах, где раньше никогда не было газа.

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