Алёна Бронникова В Прикамье проверят детскую больницу после жалоб на клопов и плесень Учреждение в Соликамске требует ремонтных работ Поделиться Твитнуть

Роспотребнадзор Пермского края организовал проверку по информации, появившейся в соцсетях о ненадлежащем состоянии соликамского ГБУЗ ПК «Городская детская больница» (ул. К. Цеткин, 20б). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Во взаимодействии с прокуратурой Пермского края Управлением проводится проверка, по результатам которой на официальных ресурсах будет размещена дополнительная информация. На данный момент есть решение суда по иску, в том числе связанному с проведением ремонта в палатах больницы», — отметили в краевом РПН.

Информация о жалобах пациентов появилась в telegram-канале «СлуховойАнализатор». По словам автора публикации, здание требует ремонта, а пациенты жалуются на укусы клопов.

«Пациенты жалуются на укусы клопов, на плесень в палатах, на аварийное состояние входной группы и вообще на долгое отсутствие каких-либо ремонтных работ», — сообщается в посте.

К публикации также приложены фотографии, на которых видна плесень, подтёки в помещениях и отслоившаяся краска. Также на снимке запечатлели следы укусов у ребёнка.

В надзорной органе сообщают, что ситуация находится на контроле.

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