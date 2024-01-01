Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае стало 49 виртуальных концертных залов До конца октября их будет 50 Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

В Пермской краевой филармонии 8 октября произошло три открытия одновременно: открылся Международный фестиваль органной музыки, был дан старт симфоническому сезону, а также начали работать три новых виртуальных концертных зала.

Первым концертом, который увидели зрители новых залов в Чусовом, Куеде и Уинском, стало выступление Государственного академического симфонического оркестра Республики Башкортостан под управлением главного дирижёра оркестра, народного артиста Республики Башкортостан Дмитрия Крюкова. Этот концерт, который открыл Международный органный фестиваль, транслировался в 50 виртуальных концертных залов в 39 прикамских муниципалитетах! Этот факт особо подчеркнула ведущая концерта музыковед Екатерина Каленюк, напомнив, что Пермская филармония лидирует среди всех региональных филармоний по уровню развития сети онлайн-трансляций.

Виртуальный концертный зал (ВКЗ) — это комплекс оборудования, позволяющий проводить прямую трансляцию культурных мероприятий из центральных концертных залов всей страны. Проект социальный: жители небольших населенных пунктов и отдаленных территорий Пермского края посещают все онлайн-показы бесплатно.

Отныне в Пермском крае работает ещё три зала, зрители которых могут смотреть важнейшие культурные события, и не только пермские: проект «Виртуальный концертный зал» — всероссийский. В Чусовом концертный зал был создан в рамках национального проекта «Культура», а в Куеде и Уинском оснащение ВКЗ было профинансировано из регионального бюджета.

Первые виртуальные концертные залы начали работу в Пермской краевой филармонии в 2014 году, это были первые в России залы сети, которая в этом году отмечает десятилетие. Этот примечательный факт неоднократно упоминал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, говоря о стратегической цели региональной культурной политики — создать равный доступ к культурным ценностям для жителей региона независимо от близости к краевой столице.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Проект для региона важный — об этом говорит положительная обратная связь от жителей. Виртуальные концертные залы позволяют приобщаться к искусству жителям малых населённых пунктов. Будем развивать проект дальше.

Первые зрители залов в Чусовом, Куеде и Уинском 8 октября услышали и увидели много нового. Звучала редкая и не самая простая музыка: произведения Камиля Сен-Санса, Сезара Франка и Густава Холста. Сольную партию на органе исполнил народный артист Республики Башкортостан Владислав Муртазин. Руководитель оркестра из Уфы Дмитрий Крюков — между прочим, уроженец Перми — оказался не только интересным музыкантом и ярким дирижёром с широким театральным жестом, но и талантливым рассказчиком: его мини-лекции, предварявшие Третью симфонию Сен-Санса и симфоническую сюиту Холста «Планеты», изобиловали любопытными фактами и были поданы увлекательно и очень лично. Чувствовалось, что Крюков много думал об этой музыке.

На «бис» оркестр исполнил «Имперский марш» Джона Уильямса из «Звёздных войн», показав схожесть этой музыки с «Планетами» Холста и тем самым доказав, насколько английский композитор рубежа XIX — ХХ веков повлиял на современную киномузыку.

Эту интереснейшую программу высоко оценили зрители нового зала в Чусовом, где собрались и профессиональные музыканты, и учащиеся музыкальной школы, и просто любители музыки. По свидетельству Ольги Рябовой, директора детской школы искусств, в помещении которой открылся новый зал, на концерт собралось более 130 человек. По мнению педагога, виртуальный концертный зал станет незаменимым подспорьем для учебного процесса: где ещё чусовские дети смогут увидеть мастер-классы игры на музыкальных инструментах, где они получат практические знания по истории музыки? Но в первую очередь зал станет новым очагом культуры, который очень нужен местным жителям.

В самое ближайшее время в Пермском крае откроется ещё один виртуальный концертный зал, и уже до конца октября таких залов в Прикамье станет 50.









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