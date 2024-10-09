В Перми должник за тепло лишился микроавтобуса марки УАЗ Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс»

Судебные приставы Пермского края совместно со специалистами Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» провели очередной рейд по должникам за тепло и горячую воду в Перми. В ходе мероприятия был наложен арест на автомобили УАЗ-452 (в просторечии — «буханка») и «Тойота Авенсис», которые принадлежали неплательщикам.

Автомобили были принудительно эвакуированы на спецстоянку. Чтобы вернуть их, владельцам придётся не только полностью погасить задолженность за тепло и ГВС, но и оплатить исполнительский сбор и судебную пошлину, а также возместить расходы на эвакуацию и хранение арестованного имущества. Если долг не будет погашен, транспортные средства уйдут с молотка.

В списки для принудительного взыскания через суд попадают все, кто не платит за тепло и ГВС более трёх месяцев. Должникам грозят аресты банковских счетов, запрет на выезд за границу и арест имущества.

«Всем клиентам, как физическим, так и юридическим лицам, мы рекомендуем проверить квитанции и счета за тепло и горячую воду и убедиться в отсутствии задолженности. Ведь с началом отопительного сезона работа по взысканию долгов будет только усиливаться», — отмечает Екатерина Бикаева, директор по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Информационная кампания «В тёплое будущее без долгов», которую проводят Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» и ГУ ФССП по Пермскому краю, направлена на повышение платёжной дисциплины потребителей. Своевременная оплата коммунальных услуг — это гарантия надёжного и бесперебойного теплоснабжения, а также способ избежать серьёзных неприятностей.

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