Жители ряда домов Перми остаются без отопления по вине управляющих компаний Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Перми девять многоквартирных домов остаются неподключенными к теплу из-за бездействия управляющих организаций. По данным Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» и Тепловой инспекции Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», на 8 октября 2024 года отопление в квартиры не поступает ввиду неисправностей на внутридомовых сетях, которые не устраняют управдомы.

В результате горожане остаются с холодными батареями возле запущенных в работу тепломагистралей. Речь идёт о домах на ул. Пихтовой, 10, ул. Танкистов, 23, ул. Нефтяников, 25 и ул. Нижнекурьинской, 8. Нарушения на внутридомовом контуре выявлены в различных районах Перми.

Так, массово не подключает к теплу подведомственные дома УК «Водолей» в Кировском районе Перми. Необходимые ремонты не выполнены управдомом на внутридомовых системах отопления в зданиях по ул. Чистопольской, 10, ул. Саянской, 5, ул. Яранской, 11, ул. Рощинской, 4, 8. В результате без приёма теплоносителя в квартирах пермяков невозможно создать тепловой комфорт.

В свою очередь, специалисты «Т Плюс» обеспечили подключение к теплу 5414 многоквартирных домов Перми в контуре своей ответственности. Тепло подаётся во все объекты социальной сферы краевой столицы. Батареи нагрелись в 264 детских садах, 181 школе, 184 больницах, 69 поликлиниках. Отапливается 225 зданий вузов, лицеев и колледжей, 16 домов культуры.

«Свою задачу – подать отопление до вводов в здания – энергетики Пермских тепловых сетей выполнили. С учётом погодных условий теплосетевая инфраструктура постепенно переводится на зимний режим работы. Чтобы квартиры нормально обогревались, управдомы должны обеспечить исправность трубопроводов внутридомовых систем. Это первостепенная задача для УК и ТСЖ», – отметил технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Отопительный сезон 2024/25 в Перми стартовал 18 сентября. Соответствующее постановление № 772 от 17.09.2024 подписал глава города Эдуард Соснин. На старте теплоподачи приоритет традиционно отдавался объектам социальной сферы. Жилые дома подключаются к отоплению с 23 сентября.

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