В Перми жители нескольких домов до сих пор сидят без отопления В зданиях остаётся проблема неисправностей на внутридомовых сетях Поделиться Твитнуть

В краевой столице жители девяти многоквартирных домов в разных районах города продолжают сидеть без тепла из-за управляющих компаний.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на данные тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» и Тепловой инспекции Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», на 8 октября отопление в квартиры не идёт из-за неисправностей на внутридомовых сетях. Это зона ответственности управдома.

В итоге пермяки продолжают мёрзнуть, несмотря на отопительный сезон, который начался ещё в сентябре. Без тепла остаются дома по адресам: ул. Пихтовая, 10, ул. Танкистов, 23, ул. Нефтяников, 25, ул. Нижнекурьинская, 8. Кроме того, не подключает к теплу дома УК «Водолей» в Кировском районе. Тепла нет в домах по адресам: ул. Чистопольская, 10, ул. Саянская, 5, ул. Яранская, 11, ул. Рощинская, 4, 8.

Как отмечают в «Т Плюс», к теплу подключены 5414 многоквартирных домов Перми, которых находятся в контуре ответственности компании. Отопление есть во всех объектах социальной сферы: в 264 детских садах, в 181 школе, в 184 больницах и 69 поликлиниках. Кроме того, отапливаются 225 зданий вузов, лицеев и колледжей, 16 домов культуры.

Напомним, постановление № 772 о старте отопительного сезона в краевом центре глава города Эдуард Соснин подписал 17 сентября. Согласно документу, с 18 числа к отоплению начали подключать социальные объекты — больницы, школы, детские садики. А с 23 сентября батареи начали нагреваться в жилых домах.

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