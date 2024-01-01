Власти показали строящийся корпус пермской поликлиники на Гайве Лечебное учреждение будет рассчитано на 200 посещений Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минстроя

В Орджоникидзевском районе Перми возводят каркас новой поликлиники на Гайве. Новое здание находится на территории больничного городка по ул. Писарева, 56. Подрядчик уже монтирует плиты перекрытия подвала и первого этажа, ведёт работы по гидроизоляции и утеплению подвала. Здание возводит компания «Парма». Об этом рассказали в пресс-службе краевого минстроя.

Лечебное учреждение сможет принимать 200 посещений в смену. Здание будет состоять из четырёх этажей. Там оборудуют рентгено-диагностическое отделение, кабинеты медицинской реабилитации и физиотерапии, процедурные помещения, травмпункт и административно-хозяйственную часть. В поликлинике будут работать участковые-терапевты и узкие специалисты. Там же разместится отделение женской консультации с дневным стационаром.

По словам главврача городской больницы Архангела Михаила Антона Коровина, новый корпус поможет вывести оказание медицинской помощи в Орджоникидзевском районе на новый уровень.

«Новый корпус запроектирован с учётом всех последних требований оказания медицинской помощи. Тем самым мы сможем в одном месте собрать всех специалистов, начиная от терапевтического звена, неотложной медицинской помощи, травматологического пункта и функциональной диагностики до медпомощи узких специалистов», — пояснил он.

Этот объект возводят при поддержке программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Строительство поликлиники также включено в Адресную инвестиционную программу Пермского края.

Сейчас в Пермском крае строятся ещё семь медучреждений: лечебный корпус в Юрле, детская поликлиника в Мотовилихинском районе, поликлиника на 200 посещений в смену в м/р Молодёжный в Перми, поликлиники во Фролах и Кондратово Пермского округа, корпус поликлиники фтизиопульмонологического диспансера и краевой онкоцентр.

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