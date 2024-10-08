Исследование об именных месторождениях ЛУКОЙЛа признано победителем национальной премии Поделиться Твитнуть

Сергей Петровых

В Нижнем Новгороде подвели итоги VI Национальной премии «Корпоративный музей». Исследование Музея пермской нефти «Имена на нефтяной карте: Предуралье, Урал, Тимано-Печора» названо победителем в номинации «Музейное исследование» и получило третье место как «Лучший издательский проект».

Книга о 44-х именных месторождениях в Пермском крае, Башкортостане, Удмуртии, Коми и Ненецком АО с биографическими очерками о заслуженных нефтяниках, геологах и устроителях отрасли, а также с уникальными архивными фотографиями и геологическими сведениями издана в 2024 году. Её выпуск приурочен к 95-летию нефтяной промышленности Пермского края и Республики Коми. Редактор-составитель издания, директор Музея пермской нефти Алексей Нерослов также представил в книге обзор промышленной топонимии от горнозаводских традиций до современных тенденций.

Сергей Петровых

Проекты участников конкурса оценивали эксперты – авторитетные представители музеев, вузов, СМИ, общественных и профессиональных объединений. За звание лучших в этот раз боролись 90 корпоративных музеев ведущих компаний страны.

Пермские лукойловцы уже не раз входили в число победителей конкурса. В 2021 году лучшими в стране признали виртуальные экскурсии и обновлённую экспозицию Музея пермской нефти. Уникальный для Перми инновационный музейный проект в интерактивном пространстве объединил новейшие мультимедийные технологии и исторические находки. Рекордным по количеству посетителей стал 2023 год – экспозицию увидели более 10 тыс. пермяков и гостей краевой столицы. В этом году Музей пермской нефти празднует 15-летие с момента открытия.

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