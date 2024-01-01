В конце рабочего дня 8 октября Пермь встала в десятибалльных пробках Причиной стали несколько аварий Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Пермь в конце рабочего дня 8 октября погрузилась в пробки. По данным сервиса «Яндекс карты», в городе были зафиксированы 10-балльные пробки.

Сильнее всего было затруднено движение в центре: по улицам Ленина, Попова, Пушкина и Куйбышева. Также автотранспорт встал на Коммунальном мосту, ул. Чкалова и ш. Космонавтов. Причиной заторов стали дорожно-транспортные происшествия и дорожные работы.

В департаменте транспорта Перми сообщили, что отставания нескольких маршрутов общественного транспорта от расписания может достигать в связи с этим до 20-30 минут и попросили пассажиров ориентироваться, на движение автобусов в режиме реального времени на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.

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