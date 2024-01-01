В Перми из-за анонимного звонка эвакуировали «Кристалл» Взрывное устройство не обнаружено, но лжеминёров уже ищут Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Посетителей и сотрудников работников здания «Кристалл-центра» на Комсомольском проспекте, 53 днём 8 октября вывели на улицу в связи с поступившим сообщением о минировании.

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе краевого минтербеза, днём на электронную почту судебной медэкспертизы поступило анонимное письмо с угрозой взрыва этого здания.

«Службы были оперативно оповещены, проведена проверка. По адресу ул. Комсомольский проспект, 53 взрывные вещества и взрывные устройства не обнаружены», — пояснили в ведомстве, отметив, что ситуация находится под контролем и людям ничего не угрожает.

В ведомстве рассказали, что в первую очередь на вызов приезжает полиция, где есть кинолог со служебной собакой, бригада скорой помощи и МЧС. Если подтверждается наличие взрывного устройства в здании, то на место приезжает представитель Росгвардии.

В случае обнаружения подозрительных предметов всех жителей призывают сразу сообщать об этом по телефону 112.

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