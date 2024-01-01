Преподавательнице-взяточнице из пермского медколледжа дали условный срок Она три года не сможет работать в образовательных учреждениях Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Индустриальный районный суд вынес приговор бывшему преподавателю медицинского колледжа, которая обвинялась в получении взяток. Женщину приговорили к четырём годам лишения свободы условно и лишили права преподавать в течение трёх лет. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

Как уточнили в судебном органе, пермячку признали виновной в девяти эпизодах по ч. 3 ст. 290 УК РФ и по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки и мелкое взяточничество).

В частности, за сдачу зачёта педагог медколледжа получила взятку от десяти студентов (подарочный сертификат в магазин). Также женщина пыталась получить взятку через посредника в размере, не превышающем 10 тыс. руб.

Полученные ей деньги в качестве взятки конфискованы в доход государства.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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