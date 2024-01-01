В Перми снесено более 76% от запланированных к демонтажу в этом году аварийных домов Всего за год в городе будет ликвидировано 126 расселённых зданий Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Пермской городской думы

В Орджоникидзевском районе Перми начался снос расселённого аварийного дома, расположенного на ул. Ольховской, 23. Ход демонтажных работ проинспектировал председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин. Вместе с начальником городского департамента ЖКХ Вадимом Казанцевым он обсудил реализацию планов по ликвидации пустующих аварийных домов в текущем году.

«Расселение и снос аварийных домов — один из наших приоритетов. В последние годы здесь нам удалось кратно увеличить темпы, в этом году мы направили дополнительные средства на эти цели. Теперь контролируем их эффективное использование и следим за ходом работ», — рассказал Дмитрий Малютин.

Пресс-служба Пермской городской думы

В этом году на работы по демонтажу пустующих домов и вывозу отходов из городского бюджета выделено 152,5 млн руб.

Всего запланирован снос 126 ветхих многоквартирных домов, из них на данный момент 96 объектов уже демонтировано, что составляет порядка 76,2%.

Процесс расселения аварийного фонда идёт в плановом режиме. Всем жителям таких домов предоставляется денежное возмещение или другое благоустроенное жильё в зависимости от формы собственности.

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