«Азот» открыл естественно-научные классы в Березниках Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

При поддержке филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в Березниках стартовал проект «Азотхимклассы», в рамках которого старшеклассники смогут углубленно изучать химию, физику и информатику. Для школьников разработан насыщенный план классной и внеурочной деятельности: от проведения научных опытов до посещения с экскурсией производственных цехов.

Проект реализуется благодаря успешному сотрудничеству филиала «Азот» совместно со школой № 5 и Березниковским филиалом Пермского национального исследовательского политехнического университета. Для этого в школе № 5 будут отремонтированы и укомплектованы современным оборудованием учебные кабинеты, проведены углублённые уроки и практические занятия, в том числе на базе университета.

Главная цель — формирование высокой мотивации обучающихся к осознанному выбору профессии, позволяющей им в дальнейшем реализовать себя в инженерной деятельности на промпредприятиях Верхнекамья. Обучение в специализированных классах создаст условия для обеспечения высокого уровня подготовки старшеклассников, ориентированных на получение инженерного образования в рамках программы взаимодействия «Школа—университет—предприятие».

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и социальной политике:

— Учёба в специализированном классе поможет реализовать научный потенциал школьников и раскрыть их таланты. Получив специализированное образование и выбрав в качестве места работы филиал «Азот», ученики смогут внести вклад в развитие родного города и станут причастными к реализации миссии «Уралхима» «Мир без голода».

Пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

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