Пермские антимонопольщики заподозрили компанию «Риутальные услуги» в сговоре на торгах Предприятие подозревают в ограничении конкуренции Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Пермское УФАС возбудило дело в отношении ПМУП «Ритуальные услуги», уличив похоронную компанию в обходе конкурентных процедур при проведении торгов на право заключения пятилетнего договора аренды. Речь идёт об аренде здания на кладбище «Северное». Площадь объекта составляет 423,8 кв. м.

По данным антимонопольщиков, в конце декабря 2023 года ПМУП «Ритуальные услуги» провело торги с условием, что участники должны одновременно с представлением заявки подать предложения о цене в закрытой форме.

Заявки принимались в предновогодние и послепраздничные дни в кабинете отдела закупок предприятия на ул. Старцева, 61 в Перми. Заявки рассматривались 11 января 2024 года, а на следующий день состоялся аукцион. В итоге поступило три заявки от участников, одного из которых признали победителем и заключили с ним договор аренды здания на кладбище на 5 лет.

Вместе с тем сведения о проведении аукциона не размещались на официальном сайте торгов в интернете. Кроме того, организатор выбрал особый способ проведения аукциона и закрытую форму подачи предложений о цене, а это противоречит правилам проведения торгов.

Изучив материалы, антимонопольщики пришли к выводу, что «Ритуальные услуги» ограничили свободный доступ к информации о проведении торгов. Также был нарушен порядок выбора победителя: созданы преимущества для одного из участников.

В отношении организатора торгов возбуждено дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции». В ведомстве его должны рассмотреть 10 октября.

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