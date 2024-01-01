Алёна Бронникова В Перми отключат водоснабжение почти в 130 домах Плановые работы на сетях будут проводиться в пяти районах Поделиться Твитнуть

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По данным «Новогор-Прикамье», в течение ближайших двух недель в Перми запланированы работы, которые потребуют временного отключения водоснабжения почти в 130 домах. Сотрудники водоканала будут проводить планово-ремонтные работы.

В частности, 8 октября с 09:00 до 17:00 уже отключена вода в доме по ул. Мира, 6а. Также в Индустриальном районе на сутки с 12 по 13 октября с 10:00 воду отключат в домах по ул. Баумана, 24, 24а, 25, 25а, б, в, г, 27, 29, 29а, 31, 33, ул. Братьев Игнатовых, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 21а, ш. Космонавтов, 141, ул. Мира, 68б, 70в. С 09:00 16 октября по 10:00 17 октября вода будет отсутствовать на ул. Спартаковской, 1, 4, 7, 8, 14, с 09:00 18 октября по 10:00 19 октября — по ул. Мира, 111 и ул. Нефтяников, 60, 62, 62а, с 09:00 19 октября по 10:00 20 октября — по ул. Комбайнёров, 38, ул. Нефтяников, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а 10, 12, ул. Одоевского, 35, 37.

В Орджоникидзевском районе запланированы отключения воды на сутки 9 октября с 09:00 в домах № 43 и 47а по ул. Щербакова, № 45 и 56 по ул. Белозёрской и № 22 по ул. Перевалочной. 11 октября с 09:00 до 19:00 будет отсутствовать холодная вода в домах № 14 по ул. Щербакова и в домах № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 по ул. Оргалитовой, а также сутки — с 09:00 21 октября по 10:00 22 октября — в домах № 26 по ул. Волховской, № 31 по ул. Городцова, № 2, 8, 11 и 33 по ул. Кавказской, № 11, 13, 15 и 33 по ул. Менжинского и №1 по ул. Язьвинской.

Отключения холодного водоснабжения в Свердловском районе с 10:00 на сутки 10 октября ожидаются по ул. Козьмы Минина, 8 и 12 октября — по ул. Васильева, 1 и ул. Гусарова, 20.

В Дзержинском районе в течение 11 октября не будет воды в домах по ул. Маяковского, 33/1, /2, /3, 33а, ул. Пожарной, 18 и Сергея Есенина, 3/4, 5/2, 7. Возможны отключения с 09:00 14 октября по 10:00 15 октября по ул. Екатерининской, 167, 210, 214, 216, ул. Подгорной, 38, 52 и Пушкина, 129а; с 09:00 16 октября по 10:00 17 октября в домах по ул. Куфонина, 10а и Строителей, 10, на пр. Парковом, 1, 2, 2б, а также с 09:30 17 октября по 10:00 18 октября на ул. Дошкольной, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 28, 30, ул. Путейской, 15, 15 и ул. Электровозной, 30.

Отключения затронут также жителей Мотовилихинского района. Без воды или на пониженном давлении с 09:00 12 октября по 10:00 13 октября будут дома № 11, 13, 15а по ул. Дружбы, № 1, 4, 5, 5/1, /2, 6, 7, 8, 12, 14, 16 по ул. Технической, № 20 по ул. Тургенева и с 09:00 по 17:00 16 октября — № 54, 54а, 56, 58в, г на б. Гагарина.

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