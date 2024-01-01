В Прикамье в Краснокамске капитально ремонтируют 18 многоквартирных домов Поделиться Твитнуть

Фонд капитального ремонта Пермского края

В Пермском крае в Краснокамске в рамках региональной программы капитального ремонта жилого фонда ведутся работы по обновлению 18 многоквартирных домов. Подрядные организации приводят в порядок крыши и фасады, сообщили в региональном Фонде капремонта.

В частности, на крышах ведутся работы на ул. Большевистской, 3, 7, 10, ул. Комарова, 4, ул. Дзержинского, 2а, ул. Карла Маркса, 9 и ул. Чапаева, 2. Рабочие заменяют старый утеп­литель на современные минераловатные плиты повышенной жёсткости. Вместо шифера, который был уложен ещё с момента строительства дома, на крыше монтируются оцинкованные профлисты, а также противопожарные люки и слуховые окна. Дополнительно все деревянные конструкции обрабатываются специальным огнебиозащитным составом, устанавливается новое, более надёжное кровельное ограждение.

В домах на ул. Большевистской, 13, 14, 16, 22, 23, 25, 27, 36 ведутся работы по восстановлению фасадов и исторического цветового решения.

По словам специалистов ведомства, после завершения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на все выполненные работы действует гарантийный срок. Он составляет пять лет. В течение этого срока подрядная организация несёт ответственность перед фондом и собственниками за качество своей работы. Если в течение срока гарантии выявлены дефекты, то подрядчик их устраняет за собственные средства.

Напомним, в прошлом году в Краснокамском округе обновили 15 многоквартирных домов. Был произведён 21 вид работ — заменены внутренние инженерные коммуникации, приведены в порядок крыши и фасады.

Отметим, в Пермском крае продолжается реализация региональной программы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Всего в неё включено более 12,5 тыс. объектов по различным видам работ.

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