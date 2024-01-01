В СВО погиб житель Прикамья Александр Изгагин Его похоронят в Верещагино Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Верещагинского округа

В ходе специальной военной операции 23 июня погиб командир отделения противотанковых управляемых ракет Александр Изгагин. Об этом сообщает администрация Верещагинского городского округа на официальной странице ВКонтакте.

Александр Изгагин родился 22 апреля 1981 года. Окончил школу № 1, а затем получил профессию слесаря по ремонту подвижного состава в ПУ-61.

После учёбы служил по призыву в армии. Его отправили в Хабаровск. После армии окончил Зюкайский техникум. Работал в Верещагино на железной дороге, в ООО «ВЕМОЛ» и в Перми на заводе ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение». Заочно учился в Политехническом университете.

Обстоятельства его гибели не уточняются.

Местные власти принесли соболезнования его маме, супруге и детям: сыну и двум дочерям.

Церемония прощания состоится 8 октября с 11.00 во Дворце досуга в Верещагино. В 12:00 пройдёт отпевание в Храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская».

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