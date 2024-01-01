«Уралхим» создал уникальный арт-объект в Березниках Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

На территории филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» появился арт-объект, созданный в рамках масштабного проекта в области уличного искусства #ПотомуЧтоЕдаНужнаКаждому.

Мурал «Уралхима» в Березниках занимает площадь торца здания учебного центра с первого по четвёртый этаж. Рисунок сопровождается изображениями цветов, колосьев и плодов, которые выращиваются благодаря удобрениям группы.

Масштабный арт-объект на тему продовольственной безопасности придуман и спроектирован совместно с творческой группой во главе с пермским художником-иллюстратором Вячеславом Каменских (Вячеслав Moff).

Цель арт-коллаборации — рассказать о важности мировой продовольственной безопасности понятным языком уличного искусства, создать объединяющие смыслы для сотрудников группы «Уралхим» и жителей регионов, а также способствовать развитию кросс-культурных связей между сообществами на всей географии присутствия компании.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и социальной политике:

— Мы рады, что на «Азоте» появилось такое масштабное произведение искусства. Через яркие образы получилось раскрыть миссию «Уралхима» «Мир без голода» и показать, что работа на березниковском предприятии не просто интересная, но и важная для решения глобальной проблемы голода. Мурал станет узнаваемым образом и украшением нашего предприятия.

Первый паблик-арт проекта в области уличного искусства #ПотомуЧтоЕдаНужнаКаждому появился в 2023 году в Соликамске (Пермский край). В 2024 году муралы созданы в Тольятти (Самарская область), Воскресенске (Московская область) и Перми. Проект продолжится в Кирово-Чепецке (Кировская область).

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