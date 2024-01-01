Радио «Эхо Перми» возглавила Светлана Филатова
Андрей Творогов покинул должность
Генеральный директор радио «Эхо Перми» Андрей Творогов ушёл со своего поста. Сейчас новым руководителем стала Светлана Филатова.
В комментарии «Коммерсантъ-Прикамье» Творогов сказал, что продолжит работать в «Магме», не уточнив подробности.
Напомним, в краевой столице «Эхо Перми» начало работать в 2000 года. С 2021-го оно входит в холдинг «Магма», который объединяет несколько изданий: краевую газету «Звезда», деловое издание «Капитал Weekly», портал «ВКурсе.ру» и радиостанцию «Эхо Перми», сетевым партнёром которой было «Эхо Москвы», а сейчас «Спутник».
«Магма» была учреждена фондом «Губерния», который близок к краевым властям.
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