Радио «Эхо Перми» возглавила Светлана Филатова Андрей Творогов покинул должность Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Генеральный директор радио «Эхо Перми» Андрей Творогов ушёл со своего поста. Сейчас новым руководителем стала Светлана Филатова.

В комментарии «Коммерсантъ-Прикамье» Творогов сказал, что продолжит работать в «Магме», не уточнив подробности.

Напомним, в краевой столице «Эхо Перми» начало работать в 2000 года. С 2021-го оно входит в холдинг «Магма», который объединяет несколько изданий: краевую газету «Звезда», деловое издание «Капитал Weekly», портал «ВКурсе.ру» и радиостанцию «Эхо Перми», сетевым партнёром которой было «Эхо Москвы», а сейчас «Спутник».

«Магма» была учреждена фондом «Губерния», который близок к краевым властям.

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