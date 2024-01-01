Глава СК потребовал возбудить дело в связи с нарушением прав многодетных семей в Прикамье В деревне под Кудымкаром несколько лет нет центрального водоснабжения Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

Центральный аппарат Следственного комитета взял на контроль ситуацию с многодетными семьями из Кудымкара, которым выдали земельные участки без необходимой инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что ранее в информационный центр СК России «ВКонтакте» обратилась жительница Пермского края. Она рассказала, что больше 10 лет назад власти предоставили многодетным семьям земельные участки в микрорайоне «Аэропорт» для индивидуального жилищного строительства. При этом землю людям дали без централизованной системы водоснабжения.

В прошлом году суд обязал чиновников обеспечить семьи необходимой инженерной инфраструктурой, однако это до сих пор не сделано. Поэтому люди набирают воду в скважинах и сами привозят канистры до дома.

В следкоме по региону по этому факту проводилась процессуальная проверка.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело. Он ждёт доклад о ходе и результатах расследования.

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