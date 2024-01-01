В Перми сотрудникам университета поступают сообщения от ректора ПГНИУ В вузе призывают не вступать в переписку с мошенниками Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Сотрудники Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) начали получать письма от имени ректора Игоря Германова. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу вуза.

В университете предупреждают, что руководство вуза не имеет к этому никакого отношения, а злоумышленники используют фальшивые номера телефонов и аккаунты.

Руководство университета советует всегда проверять источник сообщения и избегать ответов на подозрительные запросы.

«Важно помнить, что данные банковской карты следует держать в секрете и никогда не делиться ими с другими лицами», — отметили в вузе.

В связи с этим всем пользователям, которые получают подозрительные послания, рекомендуется проверять номер телефона, с которого поступило сообщение (в фейковой рассылке он скрыт), а также внимательно смотреть, с какого аккаунта поступило сообщение, и обратить внимание на имя пользователя — @usernamе.

Кроме того, в пресс-службе призывают не вступать в переписку, не отвечать на сообщения и тем более не предоставлять личную информацию.

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